Хоккей. Чемпионат Беларуси. "Динамо" (Молодечно) - "Юность-Минск". В 12.50 на "Беларусь 5"

Кто остановит "Юность" в чемпионате Беларуси по хоккею? Сегодня такой шанс предоставится "Динамо-Молодечно" на домашней площадке. Пока столичные выиграли все 8 матчей на старте регулярного розыгрыша и возглавляют турнирную таблицу. "Зубры" идут четвертыми. 18 сентября они уже уступили команде Михаила Захарова в Минске - 0:2. Как сложится сегодняшнее противостояние, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 12:50.