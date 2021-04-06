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"Юность" и "Гомель" сегодня сыграют в третьем матче финальной серии Кубка Президента

Шанс перевернуть финальную серию до четырех побед за Кубок Президента по хоккею будет у "Гомеля". В первых двух поединках за главный трофей сезона на "Чижовка-Арене" команда Сергея Стася дважды уступила минской "Юности" с общим счетом 1:8. И на родном льду "рыси" постараются вернуться в противостояние. Стартовое вбрасывание сегодня в 19:45. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".

Напомним, "Юность" играет в финале турнира уже в 15-й раз. Для "столичных медведей" это восьмая битва за трофей. Для "Гомеля" это лишь третье сражение в истории за Кубок Президента. "Рыси" добрались до этой стадии впервые за 12 лет.

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