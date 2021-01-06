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Хоккей. "Динамо-Минск" обыграло СКА

Столичное хоккейное "Динамо" продолжает радоватьсвоих поклонников после Нового года: одолев "Авангард", накануне "зубры",трижды уступая, вырвали победу в овертайме у СКА - 4:3. В турнирной таблицеЗападной конференции минчане остаются на 5 месте.

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