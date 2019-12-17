Хоккей. "Динамо-Минск" принимает "Локомотив"

"Зубры" против "железнодорожников" - будет ли сегодня реванш у "Динамо". "Минчане" дома сыграют в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" из Ярославля. В нынешнем сезоне команды уже пересекались. 29 ноября сильнее было "Локо" - 6:3. "Бело-синие" проиграли шесть поединков подряд. У столичной команды 27 баллов в активе и 12-ая строчка в турнирной таблице Западной конференции. В тоже время "ярославцы" замыкают плей-оффную восьмерку Запада. Начало матча в 19:10. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".