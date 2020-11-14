Хоккей. Экстралига. "Динамо-Молодечно" - "Неман"

Двумя матчами сегодня продолжится чемпионат Беларуси по хоккею. В Могилеве местная команда примет оршанский "Локомотив", а центральный матч тура - "Динамо-Молодечно" - "Неман" - в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", начало в 13.00. "Бело-голубые",отметим, потерпели два поражения кряду и идут лишь на 5-м месте, гродненцы на6-й позиции, отставание от оппонента - 7 очков, плюс есть игра в запасе.