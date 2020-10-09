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Хоккей. Экстралига. Группа Б

Уделит спортивный телеканал внимание и белорусской Экстралиге. В группе "Б" – "Лида" примет ХК "Брест" - прямая трансляция этой встречи начнется со второго периода в 20:00.

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