Хоккей. Экстралига. "Могилев" победил "Лиду" - 3:2

Самое интересное только начинается. Так считает главный тренер хоккейного клуба "Могилев" Дмитрий Рыльков. Его команда по итогам первой стадии первого этапа Экстралиги А заняла восьмое место и на второй стадии сыграет в группе два. Накануне "львы" победили по буллитам "Лиду" - 3:2. "Могилев", начиная с декабря, вместе с "Лидой", "Локомотивом", "Брестом", "Химиком" и "Пинскими ястребами" поборются за два места в плей-офф нынешнего сезона, а также право играть в Экстралиге А в будущем году.



