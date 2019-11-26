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Хоккей. Экстралига. "Могилев" победил "Лиду" - 3:2
Самое интересное только начинается. Так считает главный тренер хоккейного клуба "Могилев" Дмитрий Рыльков. Его команда по итогам первой стадии первого этапа Экстралиги А заняла восьмое место и на второй стадии сыграет в группе два. Накануне "львы" победили по буллитам "Лиду" - 3:2. "Могилев", начиная с декабря, вместе с "Лидой", "Локомотивом", "Брестом", "Химиком" и "Пинскими ястребами" поборются за два места в плей-офф нынешнего сезона, а также право играть в Экстралиге А в будущем году.
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