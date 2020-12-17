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Хоккей. Экстралига. "Неман" принимает "Юность"

Битва самых титулованных клубов Экстралиги. "Неман" в рамках регулярного чемпионата страны принимает действующего чемпиона "Юность". Столичная команда возглавляет турнирную таблицу, а гродненцы располагаются лишь на 6-й позиции. В пяти последних встречах первенства хозяева одержали лишь одну победу, но и столичные в предыдущем туре сенсационно уступили оршанскому "Локомотиву". На чьей стороне фортуна будет сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5" в 18:25.

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