Хоккей. Экстралига. "Шахтер" проиграл "Неману"

Один из лидеров сезона - солигорский "Шахтер" неожиданно проигрывает "Неману" на выезде в очередном поединке регулярного чемпионата Экстралиги, 1-2. У "горняков" осталось 88 баллов, столько же у "Юности". Минчане в эти минуты играют против "Динамо-Молодечно". Идущий пятым жлобинский "Металлург", выигрывая 1:0 дома у "Могилева", также неожиданно уступил гостям 1:2.



