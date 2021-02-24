Хоккей. Экстралига. "Юность" в 10-й раз в истории выиграла регулярный сезон

Плотные результаты в турнирной таблице Экстралиги А - следствие того, что общий уровень чемпионата страны по хоккею выровнялся. Об этом заявил нападающий минской "Юности" Максим Парфеевец. Накануне в заключительном матче гладкого сезона "столичные медведи" победили солигорский "Шахтер" - 4:1. Таким образом, "минчане" в десятый раз в истории выиграли регулярный чемпионат.

Плей-офф начнется для "Юности" 3 марта. В четвертьфинальной серии команда Евгения Есаулова сойдется с победителем пары "Могилев" - "Химик".



