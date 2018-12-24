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Хоккей. КХЛ. "Динамо-Минск" - "Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция на "Беларусь 5"
Столичное хоккейное "Динамо" сегодня завершит заключительную в 2018 году домашнюю серию в КХЛ. На "Минск-Арене" "зубры" примут "Ак Барс" - действующего обладателя Кубка Гагарина. Получится ли добыть третью победу подряд у дружины Андрея Сидоренко - узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 17:00.
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