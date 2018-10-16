Хоккей. КХЛ. "Динамо-Минск" - "Динамо" (Москва). Прямая трансляция в 19:20 на "Беларусь 5"

Минское "Динамо" попытается на мажорной ноте завершить третью домашнюю серию в регулярном сезоне КХЛ. "Зубры" в воскресенье потерпели шестое поражение подряд. В соперниках - "Динамо" московское - предпоследняя команда Запада, у белорусов на два балла меньше и последняя строчка в турнирной таблице конференции. В 19:20 прямая трансляция динамовского дерби начнется на "Беларусь 5".