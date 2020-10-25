Хоккей. КХЛ. "Динамо-Минск" против "Северстали"

Сможет ли минское "Динамо" прервать серию из четырех поражений в чемпионате Континентальной хоккейной лиги? Сегодня идущие на пятом месте в таблице Запада "зубры" принимают седьмую команду конференции - череповецкую "Северсталь". Начало поединка - в 17:10. Прямая трансляция из "Минск-Арены" на "Беларусь 5".