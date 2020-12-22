Хоккей. КХЛ. "Динамо-Минск" сыграет против "Салавата Юлаева"

Столичное хоккейное "Динамо" сегодня попробует добыть вторую победу в регулярном чемпионате КХЛ. После международной паузы "зубры" на выезде сыграют против пятой команды Восточной конференции - "Салавата Юлаева". Игра начнется в 17:00. За ходом противостояния в режиме онлайн следите на телеканале "Беларусь 5".