Хоккей. КХЛ. "Динамо-Минск" уступает "Локомотиву"

Исторический матч для минского "Динамо" завершается минимальным поражением от ярославского "Локомотива", 0:1. Впервые в истории КХЛ "зубры" сыграли без легионеров, в заявке были только белорусы. Отметим, 13 игроков команды внесены в список травмированных из-за COVID-19. Единственную шайбу оформил Егор Коршков, главком гостей, к слову, белорусский специалист Андрей Скабелка. В воскресенье на "Минск-Арене" "Динамо" примет московский "Спартак". Стартовое вбрасывание в 17:00.