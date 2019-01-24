Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск). Прямая трансляция на "Беларусь 2"

Поединком против рижских одноклубников минское "Динамо" продолжит сегодня свою выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. Прямая трансляция поединка начнется на "Беларусь 2" в 20:25. Обе команды сражаются за попадание в плей-офф. Рижские хоккеисты занимают девятую строчку Западной конференции, минчане - 11-е место.

