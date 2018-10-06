Хоккей. КХЛ. ХК "Сочи" - "Динамо-Минск". Прямая трансляция в 15.50 на "Беларусь 5"

Приблизиться к зоне плей-офф Западной конференции в регулярном розыгрыше КХЛ может минское "Динамо". Белорусы продолжают третью выездную серию в сезоне - сегодня в Сочи. Пока "зубры" идут десятыми в турнирной таблице. Оппонент - на 7-й строке. В середине сентября команды встречались в Минске, и тогда победу одержали гости. Получится ли у клуба Горди Дуайера взять реванш, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 15:50.