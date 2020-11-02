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Хоккей. КХЛ. "Локомотив" победил "Динамо-Минск"

Клуб белорусского тренера Андрея Скабелки сильнее минского "Динамо". В очередном матче регулярного сезона КХЛ "зубры" уступили в Ярославле 1:4. Единственную шайбу за белорусскую команду оформил американский легионер Брэндон Козун. Вторая осечка кряду опускает "Динамо" на 6-ю позицию Западной конференции, 11 ноября выездная серия для минчан продолжится встречей с "Сибирью".

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