Хоккей. КХЛ. Третья победа минского "Динамо" подряд

6 очков из 6-ти возможных! Минское "Динамо" уверенной победой над "Барысом" - 4:1 - завершает дальневосточное турне. В трех играх "зубры" забросили 12 шайб, пропустив при этом всего две. Сегодня за белорусов дубль оформил Брэндон Козун, по разу отличились Егор Шарангович и Кирилл Воронин. "Динамо" остается на 4-м месте Запада, 19 ноября на "Минск-Арене" принимаем "Сочи".