Хоккей. КХЛ. В сезоне 2020/2021 сыграют 23 клуба

Все клубы Континентальной хоккейной лиги, в том числе минское "Динамо", подтвердили свое участие в грядущем сезоне. Об этом сообщил глава КХЛ Алексей Морозов, комментарий которого приводит пресс-служба чемпионата. Исключением стал "Адмирал" из Владивостока. Таким образом, в следующем году Кубок Гагарина разыграют 23 команды. В настоящее время ведется работа над структурой нового сезона.



