Хоккей. КХЛ. "Зубры" летят в Ригу

Защитники Олег Евенко и Стефан Эллиотт восстановились после травм. Сергей Костицын, Никита Толопило и Андрей Павленко продолжают находиться в лазарете. Вратарь Михаил Карнаухов вызван в основную команду из фарм-клуба. Хоккейное минское "Динамо" отправилось на предпоследнюю выездную серию регулярного чемпионата КХЛ. "Зубры" в составе 27 игроков следуют по маршруту Рига - Ярославль. Завтра бело-синие встретятся с рижскими одноклубниками.



