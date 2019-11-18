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Хоккей. Континентальный кубок. "Неман" в финале

Хоккеисты "Немана" в своем заключительном поединке полуфинала Континентального кубка уступили "Бейбарысу" 2:4, игра ничего не решала, белорусы досрочно вышли в финал. Второй командой, которая шагнула в решающую стадию турнира, стала "Краковия".

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