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Хоккей. Кубок Гагарина. "Динамо" против СКА. Третий матч серии
Такой хоккей нам не нужен. Накануне минское "Динамо" принимало СКА из Санкт-Петербурга в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Игру сломали судьи. Малейшее нарушение со стороны хозяев рефери наказывали малым штрафом, в то время как на фолы гостей закрывали глаза. Даже несмотря на это, "зубры" боролись до конца, отыгрывались дважды и в напряженной борьбе смогли перевести поединок в овертайм – 3:3. В дополнительном периоде ключевым отрезком стала концовка. Тогда судьи Оленин и Ромасько оставили минское "Динамо" втроем против пятерых. Именно после этого СКА сумел поставить победную для себя точку в матче - 4:3 и 3:0 - в серии до четырех побед в пользу СКА.
У "Динамо" все еще есть шанс перевернуть эту серию. Четвертая игра противостояния пройдет в понедельник, 8 марта, также в столице. Напомним, что 12 тысяч зрителей может вместить "Минск-Арена" с учетом COVID-протокола. Билеты сейчас в продаже. Отметим, что накануне с трибун за "зубров" болели 11 тысяч 913 человек.
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