Хоккей. Кубок Салея. Известны три финалиста

Хоккейный клуб "Гомель" стал третьим участником финального раунда Кубка Руслана Салея. Накануне "рыси" с минимальным счетом переиграли на своем льду "Брест" - 1:0. Под конец второго периода отличился Межейников. Финал четырех пройдет в Гомеле. Помимо подопечных Сергея Стася за Кубок Салея поборются минские "Динамо" и "Юность". Еще один участник Финала четырех определится в очном противостоянии "Динамо-Молодечно" и "Локомотива", которое состоится в среду в Орше.