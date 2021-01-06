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Хоккей. МЧМ. Сборная США в финале обыграла Канаду

Сборная США - чемпион мира по хоккею среди молодежныхсборных! "Звездно-полосатые" в первой игре турнира, уступив России 3:5,выиграли следующие шесть матчей и стали лучшими на планете в своем возрасте. Втитульном поединке в северо-американском дерби хоккеисты США 2:0 победилиКанаду. Бронзовым призером соревнований стала сборная Финляндии, 4:1 одолевРоссию.

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