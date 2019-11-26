Хоккей: Минск против Владивостока

Сократить отставание от зоны плей-офф. Минское "Динамо" в чемпионате КХЛ принимает "Адмирал". Идет первый период. Прямая трансляция на "Беларусь 5". "Зубры" предпоследние на Западе, команда из Владивостока - четвертая на Востоке. Отставание минчан от восьмого "Йокерита" - 10 очков.