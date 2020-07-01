Хоккей. Минское "Динамо" едва дотягивает до "Пола" КХЛ

Уровень хоккея в КХЛ выше, чем в юниорских лигах Северной Америки. А минское "Динамо" заинтересовано в развитии молодых белорусских игроков. Так генеральный директор клуба Дмитрий Басков прокомментировал подписание нападающего Владимира Алистрова. Сейчас "зубры" работают, чтобы вернуть из-за океана Егора Шаранговича, Алексея Протаса, Владислава Колячонка и Максима Сушко. Отметим, бело-синие едва дотягивают до нижней границы разрешенного бюджета зарплат в КХЛ.