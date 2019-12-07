Хоккей. Минское "Динамо" проиграло "Северстали"

Столичное хоккейное “Динамо”, уступая после первого периода 0:3, все же сумело сравнять счет накануне в домашнем поединке против “Северстали”. Теему Пулккинен за 38 секунд до сирены перевел игру в овертайм, где заброшенных шайб не было. В серии буллитов победили гости - 4:3. Это поражение стало для "Динамо" пятым подряд. 8 декабря минчане примут ЦСКА. "Динамо" продолжает занимать последнее место в таблице Западной конференции.