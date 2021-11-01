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Хоккей: Минское "Динамо" уступило "Салавату Юлаеву"
Много игроков в лазарете, но это дополнительный шанс для других хоккеистов проявить себя. Так, главный тренер минского "Динамо" - Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от "Салавата Юлаева" накануне - 3:5. Отметим, что за уфимцев отличился белорусский форвард Джефф Платт. За "зубров" же забрасывали Адам Альмквист, Павел Варфоломеев и Маттиас Теденбю. Белорусский клуб на четвертом месте Запада, завтра встречаемся с третьим коллективом конференции - одноклубниками из Москвы.
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