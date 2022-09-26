Хоккей. МХЛ. "Динамо-Шинник" вновь принимает "СКА-Карелию"

В Молодежной хоккейной лиге бобруйский "Динамо-Шинник" сыграет против оппонента второй раз за два дня. Матч против "СКА-Карелии". Накануне гости были разгромлены - 1:8. "Черно-голубые" выступают на "Олимпик-Арене" в столице, пока родной Ледовый дворец в Бобруйске переживает небольшую реконструкцию. Наши парни уже провели три домашних поединка и показали 100-процентный результат - три победы. В "Серебряном" дивизионе Западной конференции "Динамо-Шинник" на четвертой строчке с 8 баллами.