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Хоккей. МХЛ. "Динамо-Шинник" вновь принимает "СКА-Карелию"

В Молодежной хоккейной лиге бобруйский "Динамо-Шинник" сыграет против оппонента второй раз за два дня. Матч против "СКА-Карелии". Накануне гости были разгромлены - 1:8. "Черно-голубые" выступают на "Олимпик-Арене" в столице, пока родной Ледовый дворец в Бобруйске переживает небольшую реконструкцию. Наши парни уже провели три домашних поединка и показали 100-процентный результат - три победы. В "Серебряном" дивизионе Западной конференции "Динамо-Шинник" на четвертой строчке с 8 баллами.

"Динамо-Шинник" вернулся в "Лигу сильных" после семилетней паузы. В основе команды - игроки юниорской сборной страны и выходцы из Института сборных. Стартовое вбрасывание на "Олимпик-Арене" произойдет в 19:30. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".

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