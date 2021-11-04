Хоккей на "Беларусь 5": минское "Динамо" на выезде играет с "Торпедо"

Минское "Динамо" открывает очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ поединком против нижегородского "Торпедо". Обе команды играют в Западной конференции. "Зубры" - на 5-й строчке, наши соперники - на 9-м месте. При этом команда Крейга Вудкрофта до сегодняшнего матча потерпела два домашних поражения подряд и полна желания реабилитироваться. Правда, значительная часть наших игроков на карантине и на выездную серию не полетели. "Динамо" и "Торпедо" провели между собой 34 поединка, 20 матчей остались за нижегородцами. Чем хоккей завершится на этот раз, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 17:00. Отметим, поединок "Торпедо" и "Динамо" пройдет без зрителей на трибунах.