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Хоккей на "Беларусь 5" : жлобинский "Металлург" сыграет с "Юностью" в 18:50
В 18:50 на спортивной кнопке битва лидеров на "Чижовка-Арене". Первая команда регулярного сезона чемпионата Беларуси по хоккею - жлобинский "Металлург" - сегодня на выезде встретится со вторым коллективом первенства "Юностью". Столичный клуб в преддверии этого противостояния потерпел два поражения кряду и рассчитывает реабилитироваться перед болельщиками. Сейчас "медведи" отстают от "сталеваров" на 4 очка, но имеют еще игру в запасе.
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