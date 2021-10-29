ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Хоккей на "Беларусь 5" : жлобинский "Металлург" сыграет с "Юностью" в 18:50

В 18:50 на спортивной кнопке битва лидеров на "Чижовка-Арене". Первая команда регулярного сезона чемпионата Беларуси по хоккею - жлобинский "Металлург" - сегодня на выезде встретится со вторым коллективом первенства "Юностью". Столичный клуб в преддверии этого противостояния потерпел два поражения кряду и рассчитывает реабилитироваться перед болельщиками. Сейчас "медведи" отстают от "сталеваров" на 4 очка, но имеют еще игру в запасе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все