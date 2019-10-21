Хоккей: плюс один легионер в ХК "Динамо-Минск"

Хоккейное минское "Динамо" подписало экс-форварда "Бостон Брюинз" Райана Спунера. За свою карьеру в НХЛ канадец провел 329 матчей, в которых набрал 169 очков. Также Спунер проиграл в сильнейшей лиге планеты за "Рейнджерс", "Эдмонтон" и "Ванкувер". Летом нынешнего года нападающий перебрался в Швейцарию. За "Лугано" Райан провел всего два матча из 13. Еще в "Динамо" на просмотр приглашен россиянин Егор Гайнетдинов, который выступает за "Юность".