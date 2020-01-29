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Хоккей. Регулярный чемпионат НХЛ

Минувшей ночью в регулярном чемпионате НХЛ состоялись две игры. В обоих матчах победили гости. "Оттава" оказалась сильнее "Баффало", 5:2. А "Сент-Луис" в серии послематчевых буллитов одолел "Калгари", 5:4.

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