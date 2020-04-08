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Хоккей. Три молодых игрока на просмотре в минском "Динамо"
Игроки хоккейного клуба "Гомель" Олег Качеловский, Александр Скоренов и Нассер Субхи подписали пробные контракты с минским "Динамо". Качеловский начинал сезон в команде U-20, выступил на молодежном чемпионате мира в группе А первого дивизиона в Минске. Затем вернулся в стан "южан" и провел 25 матчей, в том числе семь из них в плей-офф Экстралиги. В этих поединках Олег набрал 12 очков. Александр Скоренов отыграл 64 встречи за "Гомель". В активе 35 баллов. Нассер Субхи провел 62 матча, набрав 21 очко. В ближайшее время парни будут тренироваться с остальными "зубрами".
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