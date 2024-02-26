Хоккей в авангарде спортивных событий недели. Что посмотреть, расскажем в рубрике "Матчбол"

Сборная Беларуси по пляжному футболу завоевала четвертое место на чемпионате мира, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. В поединке за бронзовые медали первенства планеты накануне белорусы, к сожалению, уступили сборной Ирана. Однако, несмотря на это, поздравляем нашу команду с таким выступлением. А спортивную тему продолжит рубрика "Матчбол"! ( Подробности в видео).

