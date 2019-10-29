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Хоккей. "Юность" - "Динамо-Молодечно" на "Беларусь 5" в 18:20
Действующий чемпион Беларуси по хоккею "Юность" уже сегодня может подняться как минимум на 3-е место в турнирной таблице. Но только в случае победы в основное время в центральном матче тура с "Динамо-Молодечно". Пока "зубры" идут вторыми, «медведи» отстают на два балла - 4-я позиция. В нынешнем розыгрыше клубы встречались уже дважды, по одной виктории в активе. К слову, на льду "Чижовка-Арены" сильнее были как раз хоккеисты "Динамо". Удастся ли повторить успех сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 18:20.
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