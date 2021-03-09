Хоккей. "Юность" и "Шахтер" - полуфиналисты Экстралиги

Время горячих матчей и в белорусской Экстралиге. Накануне фавориты главного национального трофея - минская "Юность" и солигорский "Шахтер" вышли в полуфинал плей-офф. Столичные в гостях разбили Брест, 5:1, и довели счет в серии до 4:0. "Шахтер" скромнее победил "Химик", 1:0. Но в противостоянии также очевидный лидер, 4:0. Полуфиналы стартуют 17 марта.



