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Хоккейная команда "Нью-Джерси" Егора Шаранговича в НХЛ уступает "Торонто"
Егор Шарангович в очередном матче регулярного сезона НХЛ не смог набрать за "Нью-Джерси" результативных баллов. В игре против "Торонто" белорусский форвард провел на льду 16 минут 35 секунд, выходил в первом звене, нанес три броска, совершил перехват и выиграл пять из семи вбрасываний. "Дэвилз" перед заключительным периодом вели 4:2, но умудрились пропустить 4 безответные шайбы и в итоге уступили - 4:6. "Дьяволы" на 14 месте Востока, целых 18 очков до зоны плей-офф.
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