Хоккейная команда Президента Беларуси нанесла поражение дружине из Витебской области в рамках 12-х любительских соревнований на призы Президентского спортивного клуба. На льду малой арены в Чижовке хозяева переиграли соперника со счетом 15:4. Самой результативной оказалась вторая 20-минутка, в которой дружина Главы государства забросила 8 шайб.

Сегодняшний поединок, а также матч против команды Брестской области (который пройдет в следующую субботу) - это контрольная проверка сил перед юбилейным, 15-м Рождественским турниром. Отметим, в январе впервые к нам приедет сборная Международной федерации хоккея, а также объединенная команда балканских стран.