Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла хоккеистов Витебской области

Победу в очередном матче 12-го республиканского турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба одержала хоккейная команда Президента Беларуси. На льду Малой арены в Чижовке действующие победители соревнований обыграли хоккеистов Витебской области 15:4. Счет в матче открыли хозяева. Буллит реализовал Александр Лукашенко. На счету Главы государства также 4 ассистентских балла. А самой результативной выдалась вторая 20-минутка, где болельщики увидели 9 заброшенных шайб. Следующий поединок команда Президента Беларуси проведет 22 декабря против хоккеистов Брестской области. Этот матч станет контрольным перед 15-м - юбилейным - Рождественским турниром.

