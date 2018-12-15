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Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла хоккеистов Витебской области
Победу в очередном матче 12-го республиканского турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба одержала хоккейная команда Президента Беларуси. На льду Малой арены в Чижовке действующие победители соревнований обыграли хоккеистов Витебской области 15:4. Счет в матче открыли хозяева. Буллит реализовал Александр Лукашенко. На счету Главы государства также 4 ассистентских балла. А самой результативной выдалась вторая 20-минутка, где болельщики увидели 9 заброшенных шайб. Следующий поединок команда Президента Беларуси проведет 22 декабря против хоккеистов Брестской области. Этот матч станет контрольным перед 15-м - юбилейным - Рождественским турниром.
Из других результатов игрового дня: команда Минской области переиграла хоккеистов Могилевского региона со счетом 13:4, а вот гродненцы и гомельчане разошлись миром 2:2.
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