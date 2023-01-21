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Хоккейная команда Президента Беларуси одержала третью победу в играх любительского турнира

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала третью победу в играх любительского турнира

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала третью победу в матчах XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, пишет БелТА.

Сегодня на льду столичной "Олимпик-Арены" дружина главы государства обыграла хоккеистов Могилевской области со счетом 7:2 (3:0, 2:0, 2:2).

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