Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в новом сезоне

На льду столичной "Олимпик-Арены" сегодня было жарко. Матч 17-х Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба состоялся при аншлаге. Развернулся настоящий бойцовский хоккейный поединок.

Накал страстей был предсказуем, ведь встречались дружина главы государства и сборная Минского региона. Традиционно эти соперники непримиримые на площадке. Сборная Минской области взвинтила темп со старта первого периода. К седьмой минуте команда главы государства уступала - 0:2. Однако хозяевам льда удалось сократить отставание до минимума еще к перерыву.

Вторая треть вышла самой ударной. Так зрители увидели сразу пять шайб в исполнении ледовой дружины Президента. Одно из взятий ворот провел Александр Лукашенко. На это гости сумели ответить только одним голом.





Все решилось в заключительной трети, когда хозяева площадки продолжили доминировать, забросив еще трижды. А "столичные" смогли только однажды огорчить оппонента. Итоговая победа команды Президента - 9:4. Дубли на счету Олега Антоненко, Артема Каркоцкого и Андрея Костицына.

Лучшими игроками матча у хозяев были признаны Олег Антоненко и Константин Дурнов. В составе гостей отметили Вячеслава Фадеева и Александра Паценкина.