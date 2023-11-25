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Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в новом сезоне
На льду столичной "Олимпик-Арены" сегодня было жарко. Матч 17-х Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба состоялся при аншлаге. Развернулся настоящий бойцовский хоккейный поединок.
Накал страстей был предсказуем, ведь встречались дружина главы государства и сборная Минского региона. Традиционно эти соперники непримиримые на площадке. Сборная Минской области взвинтила темп со старта первого периода. К седьмой минуте команда главы государства уступала - 0:2. Однако хозяевам льда удалось сократить отставание до минимума еще к перерыву.
Вторая треть вышла самой ударной. Так зрители увидели сразу пять шайб в исполнении ледовой дружины Президента. Одно из взятий ворот провел Александр Лукашенко. На это гости сумели ответить только одним голом.
Все решилось в заключительной трети, когда хозяева площадки продолжили доминировать, забросив еще трижды. А "столичные" смогли только однажды огорчить оппонента. Итоговая победа команды Президента - 9:4. Дубли на счету Олега Антоненко, Артема Каркоцкого и Андрея Костицына.
Лучшими игроками матча у хозяев были признаны Олег Антоненко и Константин Дурнов. В составе гостей отметили Вячеслава Фадеева и Александра Паценкина.
По доброй традиции после коллективного фото за горячую поддержку некоторые фанаты получили плюшевые подарки от команды главы государства. Эта ледовая дружина возглавляет общий табель соревнований - шесть баллов в активе. 16 декабря матч против сборной Гомельской области.
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