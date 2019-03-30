Хоккейная команда Президента Беларуси победила брестчан в полуфинале любительского турнира

Команда Президента Беларуси вышла в финал 12-х республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба!



Сегодня дружина Главы государства в первом полуфинале оказалась сильнее команды Брестской области. Ключевым моментом игры стала шайба Чуприса, заброшенная нападающим в меньшинстве в первом периоде. Счет стал 3:1 в пользу хозяев, после чего брестчане не сумели вернуться в игру, уступив 8:1. Александр Лукашенко в свой актив записал один гол и два ассистентских балла, в финале команда Главы государства сыграет против дружины Минской области. Хоккеисты центрального региона во втором полуфинале 11:4 справились с гомельчанами. Финальная серия пройдет на ультрасовременной ледовой площадке "Олимпик Парка"



Лучшим в составе дружины Президента сегодня признан голкипер Дмитрий Филиппович, у брестчан - нападающий Георгий Дубицкий. Финальная серия до двух побед стартует уже 6 апреля. Второй матч пройдет через неделю, третий, если потребуется, в воскресенье - 14 апреля. Напомним, дружина Президента Беларуси девять раз становилась триумфатором этих соревнований.