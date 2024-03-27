Хоккейная команда Президента Беларуси стала первым финалистом РХЛ

Хоккейная команда Президента Беларуси первой вышла в финалРеспубликанской хоккейной лиги, сообщает БЕЛТА .

Сегодня в столичной "Олимпик-Арене" ледовая дружина главы государства обыграла в первом полуфинале хоккеистов Гродненской области с результатом 12:4.



Игра за выход в финал началась с мощных атак хозяев и уже к первому перерыву четырежды поразили ворота соперников. Голевой дубль оформил Павел Волчек, по разу отличились Николай Лукашенко и Артем Антоненко. Гости ответили точным броском Рената Микелиса - 4:1. В самом начале второго периода Андрей Орлюк и Виталий Гулида сократили отставание до минимума, но тут же лучший бомбардир турнира Андрей Костицын забросил пятую шайбу, потом после отличной передачи Артема Антоненко эффектную шайбу забросил его отец Олег Антоненко. Незадолго до второго перерыва свою очередную шайбу забросил Андрей Костицын. В заключительной трети матча он отправил еще две шайбы, по второму разу отличились Олег Антоненко и Артем Антоненко, а последнюю точку поставил Андрей Михалев. В составе проигравших один гол отыграл Александр Полицинский.



Лучшими игроками сегодняшнего матча признаны Андрей Костицын и Андрей Гидревич. Призы им вручил заслуженный тренер Беларуси Анатолий Варивончик.



Как и во время всех предыдущих игр в Минске, в перерывах зрители увидели яркие выступления белорусских эстрадных исполнителей. Кроме того, самые активные фанаты прямо на ледовой площадке поучаствовали в увлекательных конкурсах, победители которых стали обладателями призов от Президентского спортивного клуба.



На первом этапе соревнований команда Президента выиграла все 6 проведенных встреч и финишировала первой с разницей шайб 59-23. Ее соперник по финальной серии определится после второго полуфинального поединка, в котором хоккеисты Минской области встретятся с представителями Брестской области.



Список лучших бомбардиров уверенно возглавляет Андрей Костицын, в активе которого 25 очков (14 шайб и 11 результативных передач).



Президентская команда является 14-кратным победителем республиканского любительского турнира, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей. В финальной серии прошлого сезона ледовая дружина главы государства дважды обыграла команду Минской области - 6:1 и 6:4. Бронзовые награды завоевали хоккеисты Брестской области, победившие в матче за третье место сборную Гомельской области с результатом 5:3.



Организаторы хоккейного любительского турнира - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Минский городской исполнительный комитет.

