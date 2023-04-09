Хоккейная команда Президента Беларуси в 14-й раз одержала победу в играх любительского турнира

Хоккейный сезон в рамках республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба завершился накануне.

И в нем триумфальную точку поставила команда Президента Беларуси, победив соперника - клуб Минской области - в решающем матче и подняв над головой такой заветный трофей. Финальная серия продлилась до двух побед команды главы государства.

Во второй встрече борьба на льду получила такой накал, что трибуны "Олимпик-Арены" буквально взрывались эмоциями болельщиков. Подробности у Андрея Козлова.

В этот день наверняка каждый рассчитывал на свой особенный ритуал, и даже такой, ведь финальная серия могла завершиться именно в субботний день, выдавшийся по-весеннему теплым. А вот подоспела, как горячие пирожки, и атмосфера арены.

Пока хоккеисты готовились к выходу на лед, на трибунах было свое соревнование - формат которого "район на район".

Овации на трибунах, а совершенно иной пульс был в недрах арены, в раздевалке команды Минской области, у которой сегодня права на ошибку не было, ведь первую игру проиграли.

Но в целом только этим мужчинам в сезоне удавалось отобрать очки у команды главы государства. Перед такими играми лишняя установка не нужна, все и всё прекрасно понимают, вот уж поверьте - отсюда при объявлении состава, обратите внимание, хоккеисты продолжали укреплять экипировку.

Как и заметный в прошлом игрок Сергей Заделенов - богатейшая карьера, но и сейчас - желание выходить на лед. И бороться.

Обе команды когда-то начали историю этого турнира - в 2007-м. Отсюда противостояние носит исторический контекст. А хоккей как игра это вообще блестящий синтез историй, антуража и борьбы.

Далее - непосредственно к игре, иначе можно просто утонуть, но с удовольствием, описывая каждую деталь атмосферы вокруг идеально гладкого льда. На 5-й минуте открывает счет капитан Андрей Костицын. Следом - 2:0 - это Баранов, у которого в помощниках Александр Лукашенко и Михаил Грабовский.

Идем следом. 3:0 - Артем Антоненко, и казалось, будет победа. Но все было не так просто. За борьбой на льду внимательно следила группа симпатичных ребят и девчонок, для некоторых из них событие выдалось совершенно необычным. Они все, и не только они, ведь приехало более 300 человек, сейчас отдыхают на смене в детском лагере "Дубрава" в Солигорском районе в рамках программы по оздоровлению детей Донбасса в Беларуси.

Под знаменитый баритон Владимира Новицкого Минская область включила дополнительные обороты, поразив ворота команды главы государства. Он же отметился еще одной передачей в середине третьего периода. А в оставшееся игровое время голевой дубль оформил Николай Лукашенко, поразивший ворота дальними бросками. В результате 6:4 и такой дорогой трофей в руках.

Событий, которые окружали этот увлекательный сезон, масса. Ведь каждый игрок - это история характера и силы воли. И дружбы. Те же Чуприс и Михалев. Когда-то будучи блестящими игроками, брали легендарный Кубок Шпенглера в 2009-м. В этом сезоне - один во главе "Шахтера" выиграл регулярный сезон Экстралиги, второй - очень крепко у руля "Динамо-Шинник" выступил в МХЛ. А фамилии Грабовского и Костицына вообще знакомы каждому белорусу.

Уже после такой трудоемкой победы расслабились все участники ледовой борьбы. Снимки с кубком, на память с партнерами по команде, да и просто с болельщиками - важная и неотъемлемая часть большой игры.

16-й сезон подошел к концу, но обязательно будет следующий. А пока самое время переключиться на финал Кубка Президента по хоккею между "Металлургом" и "Неманом", это будет точно очень ярко.

На самом деле уникальный момент - в рамках этих соревнований можно взять и даже после игры поднять трофей фактически над головой, кстати, очень увесистый кубок. И получается, стать частью вот этого большого спортивного праздника.