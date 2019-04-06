Хоккейная команда Президента Беларуси в шаге от очередного титула

В шаге от очередного титула хоккейная команда Президента Беларуси. Она одержала победу в первом матче финальной серии XII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.



В Молодечно действующие обладатели трофея встречались с командой из Минской области. Дважды гости отличились в большинстве. По шайбе забросили Павел Белый и Андрей Башко, но в еще одном эпизоде, имея преимущество в количестве игроков на льду, не сумели удержать ворота. За хозяев забросил Евгений Науменко. Окончательным счет в третьем периоде сделал Павел Белый - 3:1. Напомним, финальная серия длится до двух побед одной из команд.



Второй матч финальной серии пройдет на льду "Олимпик-парка" уже в следующую субботу, 13 апреля. Начало поединка в 13:00.



А вот судьба бронзовых наград уже известна. Их примерили хоккеисты Брестской области, которые в гостях со счетом 5:0 переиграли команду Гомельской области.