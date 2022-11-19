Хоккейная команда Президента Беларуси сыграла вничью с командой Минской области

Хоккейная команда Президента Беларуси сыграла вничью в матче XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, пишет БелТА.



На льду столичной "Олимпик-Арены" дружина главы государства разошлась миром с хоккеистами Минской области - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0).



Стартовый период встречи прошел в равной борьбе, соперники не хотели уступать друг другу, и зрители, до отказа заполнившие трибуны, увидели лишь одну заброшенную шайбу. За 6 минут до перерыва счет открыл форвард президентской команды Андрей Костицын. Во второй трети матча сценарий поединка не изменился - обе команды сражались на каждом участке площадки, и снова была заброшена всего одна шайба. Только на этот раз успеха добился нападающий команды столичной области Александр Бурмистронок, восстановивший равновесие - 1:1.



Заключительная двадцатиминутка также получилась на редкость напряженной, однако защитники и вратари обеих команд оказались сильнее нападающих и отразили все атаки. В итоге ничейный результат не изменился.



Лучшими игроками сегодняшней встречи по праву признаны голкиперы Максим Щепко (Минская область) и Степан Горячевских (команда Президента). Призы им вручил председатель Миноблисполкома Александр Турчин.