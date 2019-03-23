Хоккейная команда Президента одержала победу над командой Гомельской области

Еще один шаг на пути к заветному трофею. На Ледовой арене Жлобина сегодня встретились хоккейная команда Президента и команда Гомельской области. Матч состоялся в рамках XII республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Гости сразу взяли инициативу в свои руки. Счет в первом периоде открыла президентская дружина. Хозяева ход игры рассчитывали перевернуть за счет контратак. Однако победу одержали хоккеисты команды Президента. Счет - 10:4

