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Хоккейная команда Президента победила сборную Минской области в матче любительского турнира
Команда главы государства одержала вторую победу в рамках 15-го по счету турнира по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня на льду "Олимпик-Арены" была переиграна сборная Минской области. Матч получился ярким. После первого периода счет на табло был ничейный 1:1. На второй перерыв хозяева ушли с преимуществом всего в одну шайбу. Итоговая победа - 5:2. Лучшими игроками поединка были признаны нападающий хозяев Николай Лукашенко, который отметился заброшенной шайбой, а также защитник гостей Сергей Магеров. Александр Лукашенко записал в свой актив голевую передачу.
И уже по сложившейся традиции хоккеисты поблагодарили болельщиков за горячую поддержку, а самые удачливые ушли домой с плюшевыми подарками от команды Президента. Следующий поединок дружина главы государства проведет 4 декабря против сборной Гомельской области.
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