Хоккейная команда Президента победила сборную Минской области в матче любительского турнира

Команда главы государства одержала вторую победу в рамках 15-го по счету турнира по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня на льду "Олимпик-Арены" была переиграна сборная Минской области. Матч получился ярким. После первого периода счет на табло был ничейный 1:1. На второй перерыв хозяева ушли с преимуществом всего в одну шайбу. Итоговая победа - 5:2. Лучшими игроками поединка были признаны нападающий хозяев Николай Лукашенко, который отметился заброшенной шайбой, а также защитник гостей Сергей Магеров. Александр Лукашенко записал в свой актив голевую передачу.